الجيش الصومالي يحبط هجوما إرهابيا لحركة الشباب في وسط البلاد

أحبط الجيش الصومالي، اليوم السبت، هجومًا إرهابيًا حاولت عناصر حركة «الشباب» الإرهابية شنّه على منطقة «عوس ويني» بإقليم «جلجدود» وسط البلاد، المحررة مؤخرًا على أيدي القوات المسلحة، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

تطهير المناطق الريفية

يتابع الجيش الصومالي عن كثب تحركات فلول حركة الشباب والتصدي لهم، قبل تحقيق أهدافهم الإرهابية ضد المدنيين في المنطقة المذكورة»، وتواصل القوات المسلحة بالتعاون مع القوات المحلية لولاية جلمدج بوسط البلاد، عمليات تطهير المناطق الريفية من براثن حركة «الشباب».