«القاهرة الإخبارية»: الجيش الصومالي يزيل ألغاما أرضية زرعتها حركة الشباب الإرهابية

نفذ الجيش الصومالي عملية عسكرية مُخططة في محافظتي هيران وغلغدود وسط وجنوب الصومال.

وأوضحت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، اليوم الأربعاء، أنّ الجيش الصومالي نفّذ عملية عسكرية في عدة قرى واقعة في المحافظتين، كما تمكن من فتح الطريق الرابط بين مدينتي محاس ووبحو.

وأشارت إلى أنّ الجيش أزال خلال تنفيذ العملية، الألغام الأرضية التي زرعتها حركة «الشباب» الإرهابية، التي فرّت من تلك المناطق.