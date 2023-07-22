أفلام هوليوود في 2023 مهددة بتأجيل العرض بسبب إضراب الممثلين

أزمة كبيرة تواجهها هوليوود في الفترة الحالية مع استمرار إضراب الممثلين، الذي بدأ في 14 يوليو الجاري، ويشارك فيه ما يقرب من 160 ألف ممثل في أكبر إغلاق من 60 عاما، حيث يتزامن مع إضراب مماثل من قبل نقابة الكتاب الأمريكية، ويهدد الإضراب تأجيل أبرز إنتاجات هوليوود التي كان من المقرر طرحها في 2023.

وكانت البداية مع فيلم «Challenger»، للمخرج لوكا جواداجنينو، الذي كان من المقرر أن يقام عرضه الأول في الدورة الـ80 من مهرجان فينيسيا السينمائي، قبل طرحه في السينمات 15 سبتمبر المقبل، ولكن الشركة المنتجة قررت تأجيل عرض الفيلم حتى أبريل 2024، بسبب الإضراب الذي يمنع الممثلين من المشاركة في حملات الترويج للأفلام، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

أفلام مهددة بالتأجيل لـ 2024

وقد يتسبب استمرار الإضراب في تأجيل مجموعة من أبرز الأعمال المنتظر طرحها العام الجاري ومن بينها «Dune 2»، و«Aquaman 2»، و«Napoleon»، بالإضافة إلى الجزء الجديد من سلسلة «Hunger Games» وفيلم «The Marvels».

ومن جانبه، أوضح الناقد خليل حنون عبر تدوينة على حسابه بـ «فيس بوك»، «بدأت هوليوود التفكير جديًا بتأجيل أبرز وأضخم إنتاجاتها في 2023 وعرضها في 2024، وذلك إذا طال إضراب الممثلين وكتاب السيناريو، لأنها تحتاج للممثلين من أجل الترويج وحضور المناسبات».

وأضاف: «سابقًا هذا النوع من الإضرابات في هوليوود كان يستمر بين 3 وستة أشهر، ويسعى الممثلون وكتاب السيناريو أجل تحقيق مطالبهم بتحسين الأجور ووضع حد لاستخدام الذكاء الاصطناعي وعدم استبدالهم به».