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عمرو الفقي: إسهامات الشيخ صالح كامل في الفن المصري كبيرة

كتب:

هبة أمين
09:28 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
عمرو الفقى

عمرو الفقى

قال عمرو الفقى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى كلمته خلال حفل الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما، إن الشيخ صالح كامل له إسهامات كبيرة جداً فى مجال الدراما والسينما المصرية، ومن أكبر الداعمين للفن المصرى، متابعاً: أود أن نوجه الشكر له على كل إسهاماته فى الفن المصرى، كذلك أوجه الشكر إلى المملكة العربية السعودية، لأنها من أكبر الداعمين للفن المصرى سواء فى مهرجان الرياض وقناة mbc.

ولم ينس عمرو الفقى أن يوجه رسالة شكر إلى الفنان يحيى الفخرانى، رئيس المهرجان، وتأكيده أنه لا يجوز الاحتفال بمرور 60 سنة دراما من دون الاحتفاء بواحد من عمالقة الفن والدراما المصرية، والذى طالما أبدع فى العديد من الأعمال الفنية، مشيراً إلى أن «الفخرانى» كان يرفض هذا التكريم، ولكن «المتحدة» قررت أن تفاجئه وتصمم على منحه هذا التكريم.

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