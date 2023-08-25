أشرف سالمان: «نؤمن بأن تطور البلد يأتي من تطور الفن»

حرص أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على إلقاء كلمة خلال حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، قال فيها: «أرحب بالضيوف منهم دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الداعم الدائم لنا، والفنان الكبير يحيى الفخرانى، ودكتور زكى نقيب الممثلين وكل فنانى مصر».

وأضاف «سالمان»: «نؤمن أن تطور هذا البلد لا بد أن يكون من استمرار تطور فنها من دراما وسينما، مصر بلد الفن والدراما والثقافة، وسعيد جداً بالمهرجان، وهذا المنظر الجميل فى مدينة جميلة مثل العلمين الجديدة، وبشكر كل فنانى مصر العظماء اللى حطوا مصر فوق».