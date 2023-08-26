«المرور»: ضبط 47 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق القانون واللوائح على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة عن ضبط 104415 مخالفة مرورية متنوعة، منها 47917 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1257 مخالفة سير بدون تراخيص.

كما تم ضبط 17 مخالفة موقف عشوائي، و1665 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.