«المرور» تحرر 112 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من تحرير 112022 مخالفة مرورية متنوعة.

تحرير 112022 مخالفة مرورية

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 112022 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

- ضبط 47995 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 6721 مخالفة السير بدون تراخيص.

- 22 مخالفة موقف عشوائي.

- 19 مخالفة شروط التراخيص.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الإنضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.