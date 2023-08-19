هل تغيير أبواب السيارة يستوجب إجراء فحص فني في المرور؟

قال اللواء أحمد هشام الخبير الأمني إنَّ تغيير أبواب السيارة سواء كان ذلك عن طريق تلفها أو حادث ما، لا يستوجب مراجعة المرور وعمل إجراءات الفحص الفني للسيارة لأن التغييرات لم تطرأ على الموتور أو الشاسيه، وأن أعمال الصيانة الخارجية ليس لها أي مراجعة للمرور.

أعمال الصيانة الخارجية لا تستوجب الفحص الفني في المرر

وأضاف الخبير الأمني،، في حديثه لـ«الوطن» أنَّه يجب مراجعة المرور في حالة كسر زجاج السيارة وذلك لتركيب الملصق الإلكتروني في حالة إذا كان تالفًا يتم استبدال الشريحة الذكية بشريحة أخرى أمام في حالة وجوده سليمًا يتمّ نقله إلى الزجاج الجديد سواء عن المهندس المتخصص في أعمال الصيانة أو عن طريق الفني في المرور للتأكد من عمله بشكل جيد.

أمور كثيرة تستوجب الفحص الفني للسيارة

وتابع أنَّ الفحص الفني للسيارة في المرور يشترط القيام به في أمور عديدة منها نقل ملكية السيارة ووجود تغيير في الموتور أو تعرض السيارة لحادث كبير يؤدي إلى حدوث تلفيات في الشاسيه، وأن الفحص الفني للموتور والشاسيه الغرض منه الاطمئنان إلى أن السيارة لم يطرأ عليها أي تغييرات دون إثباتها في ملفها بالمرور.

إجراءات تجديد رخصة السيارة أونلاين

- الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

- اختيار تسجيل مستخدم جديد.

- ادخل البيانات الأساسية المطلوبة للتسجيل على الموقع الإلكتروني، والتي تتمثل فيما يلي:

* الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي.

* البريد الإلكتروني «يجب أن يكون مفعلًا».

* كلمة المرور، ثم تأكيدها.

* العنوان، والوظيفة، والجنسية.

* رقم المحمول، والرقم القومي.

* المقطع الأول لاسم الأم.

* رقم المصنع.

* المحافظة.

- ادخل رمز التحقق.

- اضغط على «سجل الآن».

- اختار «تجديد رخصة السيارة».

- يجيب دفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

- لا يجوز تجديد رخصة السيارة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني​​​.