ناقد فني: مهرجان الدراما حقق نجاحا كبيرا في دورتيه الأولى والثانية

قال الناقد الفني مصطفى الكيلاني، إن مهرجان الدراما في نسخته الثانية، حقق نجاحاً كبيراً في دورته الأولى التي أقيمت العام الماضي، والدورة الثانية استطاعت أن تتخطى ذلك النجاح، خاصة بعد ربط فعالياتها بفعاليات مهرجان العلمين، وهو الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط.

جوائز مهرجان الدراما كانت في محلها

وأضاف الناقد الفني في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أن أغلب الجوائز الخاصة بلجنة تحكيم مهرجان الدراما كانت في محلها باستثناء غياب تكريم ريهام عبدالغفور الذي لم يكن متوقعا، خاصة أنها قدمت مجموعة من الأعمال الدرامية عالية الجودة التي كانت تستحق التكريم، آخرها مسلسل «الأصلي» الذي تم عرضه قبل بداية الموسم الرمضاني بفترة كبيرة.

مشكلات الدراما المصرية

وأكد الناقد الفني في لقائه مع الإعلامية سلمى عادل، أن أحد أهم مشاكل الدراما المصرية هي تراجع قيمة وأهمية السيناريو، موضحا أن تكريم محمد هنيدي كان مصدر خلاف كبير على مواقع التواصل، خاصة وأن مشاركات هنيدي الخاصة بالدراما التلفزيونية ليست كبيرة، وأن صناع الأعمال الدرامية يهتمون بكتابة سيناريو مفصل بالكامل للنجم أو بطل العمل الدرامي.