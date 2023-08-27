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6 فوائد لطلب العلم بمختلف أنواعه.. يصلح زيف وفساد الفرد

كتب:

رؤى ممدوح
04:18 ص | الأحد 27 أغسطس 2023
الداعية خالد الجمل

الداعية خالد الجمل

طلب العلم من الأمورالتي حث عليها الإسلام وأوصى بها الشرع وأوضح أجرها العظيم، وذلك كونه صيانة للأمة من مهاوي الردى، كما أن نقيضه الجهل الذي يؤدي إلى طريق الهلاك، بالإضافة إلى تغيير الحياة نحو الأفضل.

مزايا طلب العلم

وفي هذا الصدد أكّد الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، مزايا طلب العلم والتي جاءت كالتالي:

يقوم الشخص ويساهم في تكوين رؤية صحيحة للأمور منذ الصغر.

تعلم العلم يجعل الشخص ذو قيمة وقامة بين أقرانه وأفراد مجتمعه.

يصلح زيف وفساد الفرد.

يرغم عدوك وحاسدك على احترامك وتقديرك.

يقوم عوج وميل الشخص.

يصحح الهمة والأمل.

مواجهة المشاكل الحياتية بالعلم

وتابع الداعية الإسلامي في تصريحاته لـ«الوطن» أن العلم يساعد على تحسين التفكير ومواجهة المشاكل الحياتية بكفاءة أكبر، وبالتالي الحصول على تجربة جديدة وكسب المزيد من المعرفة للتغلّب على المشاكل القادمة، لافتا إلى أنّ العلم يساهم في تعزيز كم المعرفة والتفكير بعدة طرق، وأضاف: تساعد المعرفة في إيجاد حل للمشاكل المختلفة.

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