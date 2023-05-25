أكاديمية البحث العلمي: دعم مبادرات العلم المفتوح يتيح المعرفة للجميع 

استعرض الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، دور وجهود الأكاديمية في دعم العلم المفتوح، خلال كلمته كمتحدث في ندوة «مفهوم العلم المفتوح وأهميته في إتاحة المعرفة للجميع»، التي نظمتها مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة (CSSP) بقطاع البحث الأكاديمي.

وأوضح أن أحد الأهداف الرئيسية للأكاديمية هو دعم المجتمع العلمي، والذي تقدمه من خلال الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية، وربط المراكز البحثية والجامعات المصرية في شبكة موحدة، وذلك من خلال تشغيلها وإدارتها للشبكة الموحدة للبحث العلمي والتعليم Egyptian NREN، والتي امتد دورها في الأعوام الماضية ليشمل ربط نحو 3000 مدرسة ثانوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم جنباً إلى جنب مع الجامعات المصرية ومراكز البحوث القومية.

تقديم حزمة من خدمات المعلومات والاتصالات الداعمة للتعلم المفتوح

وقال صقر، إن الأكاديمية ساهمت في تقديم خدمات الربط الدولي من خلال خطوط ربط دولية بشبكات البحث العلمي العالمية انترنت 2 و Geant، كما تقوم باستضافة وتشغيل منصات النشر العلمي المحلية بالتعاون مع مبادرة بنك المعرفة المصري، وتقوم الأكاديمية بخدمات إدارة وتشغيل المنصة القومية للنشر العلمي والتي تضم اليوم نحو 895 دورية علمية مصرية، وتسهم تلك المنصة في دعم جهود العلم المفتوح من خلال توفير الوصول المفتوح لأكثر من 280000 مقالة علمية والتي حققت خلال الأعوام القليلة الماضية أكثر من 100 مليون مرة تحميل من كافة دول العالم، وهو ما يسهم في رفع التأثير الإقليمي والدولي للنشر العلمي المصري.

وأضاف أن الاكاديمية تقدم حزمة من خدمات المعلومات والاتصالات الداعمة للتعلم المفتوح والوصول الحر للمعرفة، ومساهمتها في تدويل المقالات العلمية المصرية، مؤكداً أن خدماتها تمتد للباحثين المصريين والطلبة على حد السواء، كما يتبع الشبكة القومية للمعلومات، المركز المصري للترقيم الموحد للدوريات ISSN والتابع لمنظمة اليونسكو.

تدويل ونشر 85 مجلة علمية

وذكر رئيس الأكاديمية أنه يتم تدويل ونشر نحو 85 مجلة علمية بالتعاون مع أكبر دور النشر في العالم من خلال أنظمة الوصول المفتوح، وأشار أيضاً أن المراكز والهيئات البحثية شهدت تقدماً ملحوظاً في مجال النشر الدولي حيث حصلت مصر على المرتبة 24 عالمياً من بين 233 دولة وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن هيئة سيماجو (Scimago) لعام 2022، وأيضاً تحدث عن منصة بنك الابتكار المصري التي نفذتها الأكاديمية بتكليف جاء في كلمة رئيس الجمهورية خلال منتدى الشباب في جامعة القاهرة، إلى جانب مشروع الجينوم المرجعي للمصريين.

واختتم صقر كلمته: «مجابهة التحديات الراهنة المعقدة من صراعات جيوسياسية وتغيرات مناخية وحروب وكوراث طبيعية يستلزم أكثر من أي وقت مضى دعم العلم المفتوح».