«الأوقاف» تطلق 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم، انطلاق 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة المقبل، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وحول تفاصيل انطلاق القوافل الدعوية، تنطلق الجمعة المقبل 1 سبتمبر 2023، فقد أوضحت وزارة الأوقاف إن القوافل ستشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل.

مقارئ وإطلاق قوافل دعوية

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق، إطلاق 7 قوافل دعوية، شملت أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى مناطق أطفيح بالجيزة والمطرية بالدقهلية ومرسى علم بالبحر الأحمر وإسنا بالأقصر وبندر نجع حمادي بقنا وتندة بالمنيا والصالحية بالشرقية، وفي إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وضمن فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بمديرية أوقاف الإسكندرية، عقدت مقرأة الأئمة أصحاب الصوت الحسن لتلاوة سورة الكهف بمسجد القائد إبراهيم.