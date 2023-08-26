«الأوقاف»: أكثر من 116 ألف مشارك في مقارئ الجمهور بمساجد المحافظات

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أنّ مقارئ الجمهور بمساجد الجمهورية شهدت إقبالًا كبيرًا ومنقطع النظير، حيث تجاوز حضور الجمهور مائة وستة عشر ألف مشارك، لافتة إلى أنّ محافظات القاهرة والجيزة وسوهاج وأسوان والأقصر وأسيوط كانت في المقدمة.

جاء ذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد.

المديريات الأكثر تميزا

وبحسب بيان الوزارة، جاءت مديريات أوقاف القاهرة والجيزة وسوهاج وأسوان والأقصر في المقدمة، كما قدمت محافظات أسيوط والبحيرة والقليوبية والمنوفية والمنيا والغربية وكفر الشيخ، أداءً متميزًا، حيث حرص رواد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ بكثافة لتدبر آيات القرىن الكريم وفهم معانيه، بالإضافة إلى التنافس في تلاوة القرآن الكريم قراءة صحيحة.

عقد المقارئ القرآنية كل أسبوع

وأعلنت «الأوقاف» في وقت سابق استمرار عقد المقارئ عقب صلاة الظهر يوم الاثنين من كل أسبوع، وعقدها للأئمة غير الأعضاء بمقارئ القرىن الكريم عقب صلاة الظهر يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك عملًا لجمع الأئمة على مائدة القرآن الكريم تلاوة ومراجعة، وشددت الوزارة، على جميع المديريات الإقليمية، تنظيم ذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم.