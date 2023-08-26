مصرع سيدة في حادث تصادم على كوبري «عباس» بالجيزة

لقيت ربة منزل مصرعها في حادث تصادم أعلى كوبري «عباس» بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم أعلى كوبري «عباس»

وتلقى العميد على عبد الرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث الجيزة، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بمصرع ربة منزل في حادث تصادم أعلى كوبري «عباس»، بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل المقدم هشام فتحي، رئيس المباحث إلى مكان الحادث، وتبين مصرع ربة منزل، 60 سنة، اصطدمت بها سيارة ملاكي يقودها سائق، 40 سنة، أثناء عبورها نهر الطريق.

تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة

ونُقل الجثمان إلى المستشفى، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.