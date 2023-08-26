«التنسيقية» تطلق سلسلة دورات تدريبية لشباب السياسيين

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجا تدريبيا مكثفًا لشباب السياسيين من أعضاء التنسيقية، يتضمن باقة من التدريبات السياسية والإدارية والإعلامية، في إطار استراتيجية نادى المدربين بالتنسيقية لتنمية مهارات الأعضاء وثقل خبراتهم في كافة المجالات، وذلك وفقاً لاستراتيجية نادي المدربين بالتنسيقية للعام الثاني على التوالي.

دورات تدريبة حول الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي

وتمّ تصميم البرنامج ليشمل تدريبات تفاعلية عن «الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي» ، و«إدارة فرق العمل»، و«ملف سد النهضة»، و«مهارات مواجهة الكاميرا والتحدث في الإعلام».

تدريب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وتولى التدريب من أعضاء نادى المدربين بالتنسيقية؛ النائب أكمل نجاتي والنائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ، والنائبة مرثا محروس، عضوة مجلس النواب، الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.