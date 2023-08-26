3 جهات تقدم قرض السلع المعمرة بأقل فائدة.. منها بنك مصر

في كثير من الأحيان، يحتاج العديد من المواطنين إلى شراء سلع ضرورية وأساسية للمنزل، سواء كان ذلك بغرض استخدامها في منزل الأسرة، أو بغرض تجهيز الفتيات المقبلين على الزواج، الأمر الذي يجعل الآباء يلجأون إلى البحث عن الجهات التي تتيح لهم الحصول على قرض السلع المعمرة.

وتقدم العديد من البنوك قرض السلع المعمرة للعملاء والمواطنين، ونوضح من خلال هذا التقرير الجهات التي تحرص على تقديم قروض السلع المعمرة، والتي جاءت كالتالي:

قرض السلع المعمرة من بنك مصر

يتيح بنك مصر للعملاء فرصة الحصول على قرض السلع المعمرة من خلال لعدة فئات مختلفة، وتتمثل في الآتي:

1- الموظفون بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري.

2- الموظفون بشهادة إثبات الدخل.

3- أصحاب المهن أو الأعمال الحرة.

4- أصحاب أو مستحقي المعاشات بتعهد تحويل المعاش أو بدون.

5- أصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب.

شروط الحصول على قرض السلع المعمرة من بنك مصر

- أن يكون الحد الأدنى لعمر الراغب في الحصول على قرض السلع المعمرة 21 عامًا.

- أن يكون الحد الأقصى لقيمة القرض 500 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لنسبة التمويل يصل إلى 100% من قيمة القرض.

- الحد الأقصى لمدة القرض تصل إلى 120 شهرًا.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

- بيان يعرض أسعار السلع يكون معتمد من المورد أو الموردين المتعاقدين مع البنك.

- وبالنسبة للموظفين يجب تقديم شهادة مفردات الراتب الشهري، وتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري في حالة تعهد جهة العمل بالتحويل.

- بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة، فيتم تقدي صورة البطاقة الضريبية، وترخيص مزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة، ومستخرج رسمي حديث من السجل التجاري بالنسبة للأعمال الحرة، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر أو شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي أو جمعية المحاسبين والمراجعين.

- بالنسبة لأصحاب و مستحقي المعاشات، فيتم تقديم بيان بقيمة المعاش الشهري من جهة صرف المعاش بيان بالمستفيدين من المعاش في حالة مستحقي المعاشات، وتعهد بتحويل المعاش.

قرض السلع المعمرة من بنك QNB

- يمنح البنك مزايا للعملاء مثل خصم الأقساط المستحقة أوتوماتيكيًا من الحساب الجاري أو الجاري ذو عائد.

- يمنح البنك للعملاء وثيقة تأمين مجانية على الحياة.

- يتمّ سداد رصيد القرض المتبقي في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم.

- يتمّ سداد قيمة القرض على أقساط شهرية ثابتة لتخفيف الأعباء المالية.

- يمنح البنك القرض للعملاء بعائد تنافسي.

- حرية الشراء من أي متجر حسب اختيار العميل.

- مدة القرض تبدأ من 6 أشهر وحتى 60 شهرًا، والتمويل يصل إلى 100% من قيمة السلع المعمرة.

- يجب ألا يقل سن الراغب في الحصول على القرض عن 21 وحتى 60 عامًا.

بنك الإمارات دبي الوطني

- يتمّ منح قرض السلع المعمرة للعملاء ببرنامج تمويل عمليات شراء من تجار يتعاملون مع البنك.

- يتيح البنك للعملاء الحصول على قرض السلع المعمرة بدون مقدم.

- يتيح البنك للعملاء مرونة في السداد تصل إلى 36 شهرًا.

- يتمّ دفع أول قسط بعد مرور شهر من تاريخ الاتفاقية.