حلقة خاصة من ملعب الفن عن افتتاح مهرجان القلعة ونجاح مهرجان العلمين ومهرجان القاهرة للدراما

يستضيف برنامج «ملعب الفن»، الليلة، الكاتب الصحفي مصطفى حمدي، على الهواء مباشرة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار.

يتحدث «حمدي» عن تأثير مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية الذي أقيم يوم الخميس الماضي بمدينة العلمين الجديدة، وكيف رأى هذا المهرجان وتكريماته ونجومه ومبدعيه.

كما يتطرق إلى الحديث عن حفل عمرو دياب الأخير والأول منذ سنوات في لبنان بعد غياب 12 عامًا عنها وكيف كان استقبال الجمهور اللبناني له.

كما يتحدث أيضًا عن حفلات المطربين المصريين في السعودية وآخرها «ليلة الدموع» بحضور شيرين عبدالوهاب، وطارق الشيخ، تامر عاشور، وأحمد سعد، ومن قبلها حفلة «كاسيت 90» تكريما لنجوم التسعينات: خالد عجاج، ومحمد الحلو، وسيمون، وحميد الشاعري، هشام عباس.

يُذكر أنَّ برنامج «ملعب الفن» يُذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، على «راديو أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أشرف شرف.