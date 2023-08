رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: مستعدون لرفع الفائدة (فيديو)

كشف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بصدد الانخفاض، ورغم ذلك أشار إلى أن الهيئة التي يقوم عليها مستعدة لرفع نسب الفائدة إذا لزم الأمر، بحسب وكالة «بلومبيرج» الأمريكية.

وقال باول خلال كلمته أمام الاجتماع السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول: «الانخفاض الذي سجلته معدلات التضخم جاء نتيجة تأثيرات عدة عوامل، وما زال ينبغي فعل الكثير للتوصل إلى خفض الأسعار، هدفنا خفض نسبة التضخم إلى مستوى 2 %»، مشيرا إلى أن التوازن في سوق العمل في الولايات المتحدة بدأ يتحقق ولكنه غير كاف بعد.

