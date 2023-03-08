تراجع أوقية الذهب عالميًا إلى 1810 دولارات بعد تصريحات «الاحتياطي الأمريكي»

تراجع سعر أوقية الذهب عالميًا إلى 1810 دولارات، اليوم الأربعاء، فيما ظل السعر منخفضا في السوق المحلية، بعدما فقد الجرام الواحد في محال الصاغة، 34 جنيهًا، أمس الثلاثاء.

تراجع 2% عالميًا

خسر الذهب عالميًا 2% من قيمته، أمس الثلاثاء، متراجعًا إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، مع تقديم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، نظرة أكثر تشددًا مما توقعته الأسواق بشأن السياسة النقدية.

حذر «باول» من أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة قد يكون أعلى مما كان متوقعًا في ضوء البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع، وقال أيضًا إن البنك المركزي سيكون مستعدًا لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة إذا كانت البيانات تبرر ذلك.

توقعات برفع أسعار الفائدة 0.5%

وفقًا لأداة FedWatch لقياس توقعات أسعار الفائدة، فإن هناك ترجيحات بنسبة 70% لرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي مارس الجاري من نسبة 30% سابقًا.

أسعار الذهب اليوم

محليًا، عوَّض الذهب جزء من خسارته يوم أمس، بارتفاع طفيف قدره 6 جنيهات في عيار 24 الذي سجل اليوم 2,086 جنيه، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 1,825 جنيه، واستقر الذهب عيار 18 عند 1,564 جنيه، والجنيه الذهب بـ14,600 جنيه، والأوقية بـ64,866 جنيه.