حالة الطقس غدا الأحد.. أمطار على عدة مناطق ونشاط الرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، توقعات حالة الطقس غدا الأحد 17 أغسطس الجاري، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة وتكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والسلوم على فترات متقطعة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، موضحة أنه من المتوقع أن يكون هنا اضطراب في الملاحة على خليج السويس، بسبب سرعة الرياح التي تتراوح بين 44 و56 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الموج يتراوح بين 2 و3 أمتار.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة 35- 25.

- العاصمة الإدارية 36- 25.

- 6 أكتوبر 36- 24.

- بنها 35- 24.

- دمنهور 33- 23.

- وادي النطرون 34- 23.

- كفر الشيخ 34- 23.

- المنصورة 34- 24.

- الزقازيق 35- 24.

- شبين الكوم 35- 24.

- طنطا 34- 23.

- دمياط 32- 25.

- بورسعيد 32- 25.

- الإسماعيلية 36- 24.

- السويس 36- 23.

- العريش 33- 23.

- رفح 32- 23.

- رأس سدر 36- 27.

- نخل 37- 21.

- كاترين 35- 17.

- الطور 36- 27.

- طابا 36- 25.

- شرم الشيخ 40- 30

- الإسكندرية 31- 24.

- العلمين الجديدة 31- 24.

- مطروح 31- 22.

- السلوم 35- 24.

- سيوة 40- 25.

- رأس غارب 37- 27.

- الغردقة 40- 29.

- سفاجا 39- 29.

- مرسى علم 38 - 29.

- شلاتين 41- 31.

- حلايب 36- 29.

- أبو رماد 37-30.

- رأس حدربة 36- 29.

- الفيوم 37- 23.

- بني سويف 38- 23.

- المنيا 39- 24.

- أسيوط 40- 24.

- سوهاج 42- 25.

- قنا 45 - 27.

- الأقصر 45-27.

- أسوان 45- 29.

- الوادي الجديد 46- 27.

- أبوسمبل 44- 29.