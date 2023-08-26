عاجل.. السعودية تطلق الإنذار الأحمر في مكة.. اعرف التفاصيل
السعودية تطلق الإنذار الأحمر في مكة بسبب حالة الطقس (فيديو وصور)
كتب:
محمد علي حسن
12:35 م | السبت 26 أغسطس 2023
أمطار الحرم المكي
أطلق المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، الإنذار الأحمر في منطقة مكة المكرمة، محذرا من الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة.
بداية الإنذار الأحمر في مكة المكرمة من اليوم السبت حتى الثلاثاء
كما أوضح المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية نشرته الجوية الصادرة عنه اليوم، السبت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي المعروف حاليا باسم «x»، أن بداية الإنذار الأحمر من اليوم السبت الموافق 26 أغسطس، والتي من المتوقع ان تستمر حتى الثلاثاء المقبل.
الإنذار الأحمر - #منطقة_مكة_المكرمة - #أضم #ميسان— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) August 26, 2023
للتفاصيل https://t.co/EMMHgkFm37 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/8sAWTlGIgP
وأصدر المركز السعودي تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات الطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان، والكامل.
مكة تتعرض لعاصفة شديدة مصحوبة بأمطار
وتعرضت منطقة مكة المكرمة مساء يوم الثلاثاء الماضي لعاصفة شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، أثرت على سكان المنطقة وألحقت أضرارا بالممتلكات والمباني.
أمطار الحرم المكي .. pic.twitter.com/r5qXLqH30B— ,ِخالدالتمامي,ِ (@khalidyatnet) August 25, 2023
وأظهرت مشاهد انتشرت على وسائل التواصل هبوب رياح ممطرة، وعاصفة شديدة، فاجأت المعتمرين في الحرم المكي الشريف، وتسببت في حالة من الهلع، وقد رفع جهاز الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، ودعا المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه والأودية والسدود، حفاظا على سلامتهم.