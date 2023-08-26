عاجل.. السعودية تطلق الإنذار الأحمر في مكة.. اعرف التفاصيل

أطلق المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، الإنذار الأحمر في منطقة مكة المكرمة، محذرا من الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة.

بداية الإنذار الأحمر في مكة المكرمة من اليوم السبت حتى الثلاثاء

كما أوضح المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية نشرته الجوية الصادرة عنه اليوم، السبت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي المعروف حاليا باسم «x»، أن بداية الإنذار الأحمر من اليوم السبت الموافق 26 أغسطس، والتي من المتوقع ان تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وأصدر المركز السعودي تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات الطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان، والكامل.

مكة تتعرض لعاصفة شديدة مصحوبة بأمطار

وتعرضت منطقة مكة المكرمة مساء يوم الثلاثاء الماضي لعاصفة شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، أثرت على سكان المنطقة وألحقت أضرارا بالممتلكات والمباني.

وأظهرت مشاهد انتشرت على وسائل التواصل هبوب رياح ممطرة، وعاصفة شديدة، فاجأت المعتمرين في الحرم المكي الشريف، وتسببت في حالة من الهلع، وقد رفع جهاز الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، ودعا المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه والأودية والسدود، حفاظا على سلامتهم.