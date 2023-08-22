حالة الطقس غدا..رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار على بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا، إذ يسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة، رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة، خلال الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وفق بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، أنَّ تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

ويكون هناك فرص لسقوط أمطار تكون خفيفة على مناطق من من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فتترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة على محافظات الجمهورية غدا على محافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 35 25

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 34 24

دمنهور 33 24

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 24

دمياط 30 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 23

العريش 31 24

رفح 30 24

رأس سدر 36 27

نخل 35 22

كاترين 35 18

الطور 34 28

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 23

السلوم 33 23

سيوة 37 22

رأس غارب 38 28

الغردقة 39 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 39 29

شلاتين 40 31

حلايب 37 29

أبو رماد 38 30

رأس حدربة 37 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 37 24

سوهاج 40 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

الوادي الجديد 41 25

أبو سمبل 44 29.