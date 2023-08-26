6 أفلام جديدة تنضم إلى المسابقة الرسمية في مهرجان «سان سيباستيان» السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان سان سيباستيان السينمائي عن ضم 6 أفلام جديدة إلى المسابقة الرسمية للتنافس على جائزة «الصدفة الذهبية»، في الدورة الـ 71 من فعاليات المهرجان، والتي تنطلق في الفترة من 22 إلى 30 سبتمبر المقبل، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وتتسع قائمة الأفلام الأحدث المنضمة إلى المهرجان الإسباني، لتمشل: «The Assistant» إخراج كيتي جرين، «Holiday» إخراج إيزابيلا إكلوف، «Custody» إخراج كزافييه ليجران، «Complicity» إخراج كي تشيكاورا، «Apples» إخراج كريستوس نيكو، الذي يضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم: ريز أحمد، جيسي باكلي، لوك ويلسون، جيريمي ألين وايت، وآني ميرفي، بالإضافة إلى فيلم «A Journey In Spring» إخراج تزو هوي بينج وبينج وين وانج.

فيلم «Dance First» يختتم فعاليات مهرجان سان سيباستيان السينمائي

وكان فيلم «Dance First» للمخرج الحاصل على جائزة أوسكار جيمس مارش، تم اختياره لختام فعاليات المهرجان في 30 سبتمبر المقبل، وهو الفيلم المشارك في المهرجان في قسم «خارج المسابقة»، ويتناول الفيلم السيرة الذاتية للكاتب الأيرلندي صمويل بيكيت ومن بطولة جابريل بيرن.