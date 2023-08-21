فيلم «Dance First» يختتم فعاليات الدورة 71 من مهرجان سان سيباستيان السينمائي

وقع اختيار إدارة مهرجان سان سيباستيان السينمائي على فيلم «Dance First» للمخرج الحاصل على جائزة أوسكار جيمس مارش، لختام فعاليات الدورة الـ 71، والتي تقام في الفترة من 22 إلى 30 سبتمبر المقبل، وهو الفيلم المشارك في المهرجان في قسم «خارج المسابقة»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ويتناول فيلم «Dance First» السيرة الذاتية للكاتب الأيرلندي صمويل بيكيت، ويجسد شخصيته الممثل جابريل بيرن، الحاصل على جائزة جولدن جلوب عن أدائه في المسلسل التلفزيوني «In Treatment».

ويتناول الفيلم قصة حياة «بيكيت» الحائز على جائزة نوبل للآداب، والذي كان شابا مفعما بالحيوية ومقاتلا مقاومًا في الحرب العالمية الثانية، حتى أصبح منعزلا وعاش السنوات الأخيرة من حياته في غرفة واحدة في دار لرعاية المسنين، وكان مقتنعًا بأنه عاش في معظم حياته فاشلا.

تفاصيل فيلم «Dance First»

ويجمع الفيلم في بطولته عدد من النجوم من بينهم: ساندرين بونير، فيون أوشي الذي يؤدي دورصمويل بيكيت في مرحلة عمرية أصغر، وآيدن جيلن في دور الكاتب جيمس جويس، بالإضافة إلى ماكسين بيك.

من هو المخرج جيمس مارش

فاز المخرج البريطاني جيمس مارش بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي في عام 2009 عن فيلم «Man on Wire»، كما أخرج فيلم «The Theory of Everything» السيرة الذاتية لستيفن هوكينج، والذي حصل على خمسة ترشيحات في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2015، بما في ذلك أفضل صورة وأفضل ممثل لـ إدي ريدماين.