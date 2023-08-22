رابط نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية.. وطريقة الاستعلام

أتاح قطاع المعاهد الأزهرية رابطا للاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، تسهيلا على الطلاب من الذهاب إلى مراكز فحص الطعون مجددا.

ونشرت بوابة الأزهر الإلكترونية، رابط نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023، والتي تقدم بها طلاب الشهادة الثانوية، على نتائج درجات المواد لإعادة فحص درجات الطالب الذي يظن أنه ظلم في مادة من المواد.

وأكد القطاع أنه من خلال رقم الجلوس يمكن من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور الدخول لمعرفة نتيجة طعون الثانوية الأزهرية، على أن يتاح لهم الاطلاع أولا على نتائجهم ثم تظهر نتيجتهم بعد الاطلاع على الأوراق بعدة أيام.

طريقة الاستعلام عن نتيجة طعون طلاب الثانوية الأزهرية

وعن طريقة الاستعلام عن نتيجة طعون وتظلمات طلاب الثانوية الأزهرية يمكن الدخول على رابط طعون الثانوية الأزهرية، ومعرفة النتيجة من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على رابط طعون الثانوية الأزهرية من خلال الرابط الاتي هنا.

- كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

- بعد كتابة رقم الجلوس ستظهر نتيجة الطالب سواء نتيجة الطعون أن حالة طلبه لو كان قيد الدراسة.