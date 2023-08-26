أعلنت كلية التمريض بجامعة سوهاج، الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة بالمرحلتين الأولى والثانية، للالتحاق بها، على أن يتم تحديد موعد التسليم لكل مرحلة خلال الأيام القليلة المقبلة..

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التمريض بجامعة سوهاج

وتضمنت الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التمريض بجامعة سوهاج ما يلي:

- أصل شهادة الثانوية العامة و5 صور منها.

- أصل شهادة ميلاد حديثة و5 صور منها.

- نموذج 6 جند أو 7 جند مغلفة للذكور مواليد 2005.

- بطاقة الترشيح النهاية و5 نسخ منها.

- صورة بطاقة ولي الأمر أو صاحب الولاية التعليمية.

- نموذج 2 جند لكل الطلاب الذكور.

- 8 صور شخصية مقاس 4*6 بخلفية بيضاء، مدون على كل منها اسم الطالب.

- ملف(دوسيه) بلاستيك.

- 6 صور للبطاقة الشخصية للطالب.

- المصاريف الدراسية للعام الحالي.

- إيصال كهرباء أو غاز حديث موضح به مقر الإقامة.

مصروفات كلية التمريض بجامعة سوهاج

وأوضحت كلية التمريض بجامعة سوهاج أنه سيتم تحديد مصروفات العام الدراسي الجديد عقب اعتماد اللائحة المالية الحديثة، والتي سيعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.