شروط القبول في كلية التمريض 2023.. الحد الأدنى من 330.5 درجة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي، ومن ضمنها نتيجة تنسيق القبول في كلية التمريض 2023، والتي لاقت ارتفاعا في درجات الحد الأدنى للقبول هذا العام، وذلك المصدر بسبب إلغاء التوزيع الإقليمي واختبارات القدرات.

وحددت الوزارة شروط القبول في كلية التمريض 2023، والتي جاءت كالتالي:

شروط القبول في كلية التمريض 2023

- الحصول على شهادة الثانوية العامة لشعبة علمي العلوم.

- بطاقة الترشيح للكلية من مكتب التنسيق.

- الحصول على نسبة لا تقل عن 75% في مادة اللغة الإنجليزية.

- اجتياز الطالب الكشف الطبي.

- أن يكون الطالب لائقا صحيا.

- إقرار منه وولي أمره بالتفرغ التام للدراسة وعدم الزواج أو التغيب قبل أو خلال وقت الدراسة.

نتيجة تنسيق كلية التمريض 2023 المرحلة الثانية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، نتيجة تنسيق كلية التمريض 2023 المرحلة الثانية، للشعبة العلمية، حيث أن الحد الأدنى للقبول لكلية التمريض 2023 المرحلة الثانية عند 330.5 درجة، كالتالي:

تمريض الفيوم 333.5

تمريض أسيوط 332.0

تمريض بني سويف 332.0

تمريض المنيا 331.0

تمريض جنوب الوادي 330.5

تمريض المنصورة 350.0

تمريض بور سعيد 349.5

تمريض دمياط 348.5

تمريض طنطا 346.5

تمريض الزقازيق 344.0

تمريض كفر الشيخ 342.

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 341.5

تمريض المنوفية بشبين الكوم 339.5

تمريض بنها 339.0

تمريض القاهرة 338.0

تمريض دمنهور 337.0

تمريض عين شمس 336.5

تمريض الإسكندرية 336.0

تمريض حلوان 335.5

تمريض سوهاج 335.0

تمريض مطروح 334.5

تمريض أسوان 334.5