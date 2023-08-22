نتيجة تنسيق كلية التمريض 2023 المرحلة الثانية.. اعرف الحدود الدنيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية التمريض 2023 المرحلة الثانية، عبر موقع التنسيق الإلكتروني في مختلف الجامعات الحكومية كالمنصورة وبورسعيد ودمياط وطنطا والزقازيق وكفر الشيخ والمنوفية وبنها.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنّ نتيجة تنسيق كلية التمريض 2023 تم إعلانها ضمن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية، مؤكدة أنه يمكن الحصول على النتيجة برقم الجلوس والرقم السري.

نتيجة تنسيق كلية التمريض 2023

- كلية التمريض المنصورة 350.0 درجة.

- كلية التمريض بور سعيد 349.5 درجة.

- كلية التمريض دمياط 348.5 درجة.

- كلية التمريض طنطا 346.5 درجة.

- كلية التمريض الزقازيق 344.0 درجة.

- كلية التمريض كفر الشيخ 342.0 درجة.

- كلية التمريض قناة السويس بالإسماعيلية 341.5 درجة.

- كلية التمريض المنوفية بشبين الكوم 339.5 درجة.

- كلية التمريض بنها 339.0 درجة.

- كلية التمريض القاهرة 338.0 درجة.

- كلية التمريض دمنهور 337.0 درجة.

- كلية التمريض عين شمس 336.5 درجة.

- كلية التمريض الإسكندرية 336.0 درجة.

- كلية التمريض حلوان 335.5 درجة.

- كلية التمريض سوهاج 335.0 درجة.

- كلية التمريض مطروح 334.5 درجة.

- كلية التمريض أسوان 334.5 درجة.

- كلية التمريض الفيوم 333.5 درجة.

- كلية التمريض أسيوط 332.0 درجة.

- كلية التمريض بني سويف 332.0 درجة.

- كلية التمريض المنيا 331.0 درجة.

- كلية التمريض جنوب الوادي 330.5 درجة.