هل ظهرت أعراض غريبة لمتحور كورونا الجديد؟.. «الصحة» توضح

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أعراض متحور كورونا الجديد بسيطة ولا تغير فيها، ولم تظهر أعراض غريبة، كما لا يوجد أي توصيات باتخاذ أي إجراءات احترازية إضافية تجاه المتحور الجديد، وأعراض المتحور الجديد هي آلام في الحلق ورشح وارتفاع درجات الحرارة وتكسير في الجسم، وتختفي خلال يومين أو ثلاثة أيام.

هل ظهرت أعراض جديدة لمتحور كورونا الجديد؟

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا لا يدعو للقلق، ولكن يحتاج إلى الحذر، مشيرا إلى أن المتحور الجديد لم ينتج عنه أي حالة وفاة عالميا أو محليا، مشرا إلى أن مصر تمتلك نظاما قويا للرصد قوي ويقوم بمتابعة الوضع المحلي والعالمي بشكل منتظم.

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه على الأشخاص المصابين بنزلات البرد ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام، وعلى المواطنين عدم مخالطتهم بشكل مباشر، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية ما زالت السلاح الفعال لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة والتي تظهر بين الفترة والأخرى.

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين، بضرورة الحصول على لقاح كورونا، مشيرا الى أن جميع اللقاحات أثبت فعاليتها أمام متحورات كورونا المختلفة، مشيرا الى أن الجرعة التنشيطية ضرورة لتعزيز الجهاز المناعي للجسم، مطمئنا المواطنين على توافر كافة اللقاحات.