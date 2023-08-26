الدفاع الروسية: تحييد 700 عسكري أوكراني وتدمير محطة رادار
كتب:
أحمد عبدالفتاح
03:52 م | السبت 26 أغسطس 2023
الجيش الروسي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها دمرت محطة رادار أوكرانية لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز «بي-18» في مقاطعة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».
تدمير محطة رادار أوكرانية
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «دمرت القوات الروسية محطة رادار أوكراني لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز «بي-18» في منطقة تشوجوييفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك».
وأشار البيان إلى أن القوات الروسية حيّدت نحو 700 عسكري أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.