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«الدفاع الروسية»: إحباط هجوم أوكراني على مطار عسكري

كتب:

أحمد شوقي
02:50 م | السبت 19 أغسطس 2023
وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع الروسية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزارة الدفاع الروسية، قالت اليوم السبت، إن القوات أحبطت هجومًا أوكرانيًا نفذه نظام كييف على مطار عسكري في منطقة نوفجورود الروسية.

اندلاع حريق في ساحة انتظار الطائرات 

وأضافت الدفاع الروسية، أن الهجوم كان باستخدام طائرة دون طيار على مطار عسكري في مقاطعة نوفجورود، واكتشفت الطائرة في نقطة المراقبة الخارجية للمطار، وأطلق النار عليها من أسلحة خفيفة وأسقطت.

وأشارت إلى أنه نتيجة الهجوم الإرهابي على أرض المطار، اندلع حريق في ساحة انتظار الطائرات، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماده، وطائرة واحدة فقط تضررت ولم تقع إصابات نتيجة الهجوم.

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