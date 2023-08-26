«التنمية المحلية»: تحرير 4 آلاف محضر إشغال طريق بمحافظتين

أكد اللواء هشام آمنة، وزيرالتنمية المحلية، أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها رفع الإشغالات بالطرق العامة من الباعة الجائلين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للبلاد.

حملات مستمرة في جميع القرى والمراكز

وفي سياق متصل، تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرا بشأن إزالة الإشغالات والجهود المبذولة من محافظتي المنيا والإسكندرية، والقيام بحملات مستمرة في جميع قرى ومراكز المحافظات المشار إليها، وفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية والحفاظ على حرم الطريق، وأسفرت الحملات بالمحافظتين عن تحرير 4 آلاف محضر مخالفات وإشغالات وخلافه.

وفي محافظة المنيا، تم تسيير حملات مكبرة بالأحياء الرئيسية في بني مزار لإزالة التعديات على حرم الطريق العام، وأسفرت الحملات في شارع بورسعيد وطريق البحر وطريق الدليل عن تحرير 150 محضرا، وفى مدينة المنيا تم شن حملة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لكورنيش النيل وشوارع المدينة، وفي ملوى جرى تحرير 89 مخالفة من إشغال طريق وإزالة إدارية وبائع متجول.

تشميع 87 منشأة

وبمحافظة الإسكندرية، أسفرت الحملات عن غلق وتشميع 87 منشأة، والتحفظ على 11128 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 3824 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية على المخالفين تقدر بـ560 ألف جنيه وذلك على مدار أسبوع.