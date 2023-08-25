حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع.. متابعة تشغيل 332 مجمع خدمات بالمحافظات

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 19 حتى 25 أغسطس الجاري.

السبت 19 أغسطس

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بزيارة إلى محافظة القليوبية، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وتم توقيع بروتوكول لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وافتتاح مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العام بديوان عام محافظة القليوبية بـ7.5 مليون جنيه، ومتابعة أعمال تطوير المرحلة الثانية لديوان المحافظة بـ47 مليون جنيه، وزراعة عدد من الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وافتتاح معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية.

الأحد 20 أغسطس

انطلاق الأسبوع التدريبي الثاني للخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024 داخل مركز سقارة، ومنها دورة بشأن مهارات القيادات وإعداد خطط التدريب السنوية ووثائق اعتمادها، ودورة فرق المتابعة والتفتيش ودورة تنشيط السياحة.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظي قنا والشرقية، تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات ومتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.

الاثنين 21 أغسطس

عقد وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لمتابعة إنشاء مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشائه بمدينة الخارجة بتكلفة تصل إلى حوالي مليار جنيه، والذي سيضم كافة المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية للتيسير والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات.

الثلاثاء 22 أغسطس

أعلن وزير التنمية المحلية الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة الفرز الأولي بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والتسليم الابتدائي للمدفن الصحي بالمدينة، في إطار تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

الخميس 24 أغسطس

عقد وزير التنمية المحلية اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها البرامج والمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظات، والموقف التنفيذي لبدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظات المرحلة الأولى، حيث يبلغ العدد الإجمالي 332 مجمعا حكوميا، ويتم توصيل المرافق والأثاث بالكامل لتلك المجمعات.