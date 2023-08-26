«التنمية المحلية»: 349.5 مليون جنيه مبيعات «سند الخير» في 18 محافظة

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول متابعة مبادرة «سند الخير» التي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى أغسطس 2023، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى بعدد من المحافظات لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن في الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجا والمناطق الشعبية، مع دعم المبادرات الوطنية لتقديم عروض وخصومات على المنتجات المختلفة لمواجهة ارتفاع الأسعار، مع متابعة التزام التجار بذلك ومواجهة المخالفين.

«سند الخير» تدعم محدودي الدخل

وأكد وزير التنمية المحلية، أن إقبال المواطنين على شراء السلع المقدمة من خلال مبادرة «سند الخير» كان كبيرا، حيث حققت حجم مبيعات منذ انطلاقها وحتى وصولها للأسبوع السبعين بلغ حوالي 349.5 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة تدعم محدودي الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفر السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق، مع الوصول لأكبر شريحة من المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.

تلبية احتياجات المواطنين

وأوضح وزير التنمية المحلية إنه جارٍ تكثيف عمل مبادرة سند الخير لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الغذائية والوصول اليهم بالمناطق النائية، مشيرا إلى أن المبادرة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة، حيث بلغ حجم المبيعات من اللحوم ما يقرب من 196.6 مليون جنيه، ثم منتجات البقالة بإجمالي مبيعات 73.7 مليون جنيه، والدواجن بإجمالي مبيعات 39 مليون جنيه.

وأشار «آمنة» إلى أن مبادرة سند الخير حققت نجاحًا كبيرًا في تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط، خاصة في المناسبات المختلفة والأعياد، وذلك من خلال قدرتها على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، مما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل الأسواق بالمحافظات، مشيدا بدور ومشاركة منظمات المجتمع المدني والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة في دعم المبادرة، لتتكامل مع جهود الدولة في مواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

100 سيارة سلع غذائية في 18 محافظة

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن المبادرة تمكنت على مدار الأسبوع السبعين من تحقيق مبيعات بلغت أكثر من 3 ملايين جنيه وطافت خلالها 18 محافظة بعدد 100 سيارة تحمل كافة أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%، مشيراً إلى أنه تم إطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف بواقع 10 سيارات في كل محافظة، كما طافت 8 سيارات محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية ،و7 سيارات في محافظتي كفر الشيخ والغربية، و5 سيارات في محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات في محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء و2 سيارة لمحافظة أسوان، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.

ووجه وزير التنمية المحلية المسؤولين عن المبادرة، بزيادة المعروض من السلع الأساسية وضخ كميات إضافية من اللحوم على مستوى المراكز والمدن في كل محافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال سيارات المبادرة التي تجوب المحافظات، لسرعة توفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الأساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين في المحافظات.