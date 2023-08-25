وزير التنمية المحلية: نحارب العنف والابتزاز الإلكتروني عبر وحدات السكان

تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرا حول جهود وحدات السكان في محافظات الوادي الجديد والسويس والأقصر، لمواجهة القضية السكانية، وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها.

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه جار العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، في إطار اهتمام القيادة السياسية في هذه المرحلة، والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع، وفقا لرؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة والعمل على النهوض بالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني.

مجابهة الابتزاز الإلكتروني

في محافظة الوادي الجديد، نظمت وحدة السكان وتكافؤ الفرص، عدة ندوات لنشر الوعي المجتمعي حول مجابهة الابتزاز الإلكتروني، وطرق التصدي له، وضرورة دعم الأبناء للقضاء على تلك الظاهرة.

وفي محافظة السويس، نظمت وحدة السكان لقاء توعوي حول منظومة التأمين الصحي الشامل، لتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، ورصد المشكلات والتنسيق لحلها، ومتابعة التنفيذ، والتنويه عن محاور الاستراتيجية القومية للسكان، والتحدث عن حسن اختيار شريك الحياة، وتوضيح أن الإسلام كان أول نظام صحي يقر الحجر الصحي عند حدوث الأوبئة والأمراض الخطيرة المعدية، وأهمية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل.

محاربة العنف

وفي محافظة الأقصر، جرى تقديم العرض المسرحي «عروستي»، لتسليط الضوء على أهمية محاربة العنف الواقع على المرأة بشكل عام، والقاصرات بشكل خاص، وأهم المشكلات الأسرية والمجتمعية، وكيفية الحد منها من خلال المسرح الجماهيري.

كما نظمت وحدة سكان مركز أرمنت، ندوة ضمن مبادرة «رفقا بالقوارير»، تناولت العنف ضد المرأة وختان الإناث والزواج المبكر، والعمل على جمع البيانات المتاحة من خلال مراكز المعلومات بالمحافظة والإدارات المختلفة.