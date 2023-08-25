مصدر بـ«التنمية المحلية»: يمكن تعديل ضوابط البناء في المدن بشرط واحد

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن تعديل اشتراطات البناء غير وارد حاليًا إلا في حالة واحدة، وهي أن يتم وضعها في تعديلات مشروع قانون البناء الجديد الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان للمناقشة والإقرار لمسايرة التطورات في منظومة العمران؛ وضبط الأداء ومنع العشوائيات والمخالفات مرة أخرى.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن تراخيص البناء سارية في المدن والقرى، وفي المدن يتم استخراجها وفق اشتراطات البناء الجديدة التي صدرت عن الحكومة منذ 3 سنوات لوقف المخالفات وضبط المنظومة، وعلى أي مواطن يرغب في البناء اتباع الإجراءات والتقديم وفق اشتراطات البناء.

اشتراطات البناء في المدن

وفيما يتعلق باشتراطات البناء الجديدة التي تسرى على المدن فهي تتضمن التالي:

- عقد مسجل شهر عقاري للمالك

- نسبة البناء 100% على مساحة الأرض التي تقل عن 175 مترًا بدون ردود، والمساحات التي تزيد عن ذلك تكون نسبة البناء على 75%.

- تحديد ارتفاع المبنى وفق مساحة الشارع، وهي تتضمن ارتفاع 10 أمتار للمبنى عبارة أرضى ودورين إذا كان عرض الشارع من 8 إلى 10 متر، وثانيا ارتفاع المبنى يكون 12 متر مكونا من أرضى و3 أدوار إذا كان عرض الشارع من 10 إلى 12 متر، وثالثا ارتفاع المبنى 16 متر مكون من أرضى و4 أدوار إذا كان عرض الشارع أكثر من 12 متر.

- الالتزام بأماكن إيواء للسيارات

- الحد الأقصى لمساحة الأرض 4200 متر

- لايقل طول الواجهة عن 8.5 متر

- أقصى ارتفاع لسقف البدروم 1.2 متر

- الاستخدام سكنى فقط وغير مسموح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى .

إجراءات إصدار بيان صلاحية موقع البناء

- يتقدم المواطن بطلب مرفق به عنوان وحدود وكروكي قطعة الأرض معتمد من المهندس وصورة البطاقة للمالك أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي، مع تقديم الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة لإصدار بيان الصلاحية والرفع المساحي.

- على المركز التكنولوجي إعداد الرفع المساحي بواسطة جهة مساحية معتمدة وإرسال الطلب ومرفقاته إلى الجامعة.

- بعد اعتماد بيان الصلاحية للموقع تلتزم الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة البناء

- بطاقة المالك أو توكيل رسمى للمهندس أو المكتب الهندسي.

- صورة السجل الهندسى الخاص بالمهندس

- حساب قيمة الأعمال وشهادة صلاحية الأعمال

- بيان صلاحية الموقع للبناء،و3 نسخ من الرسوم الانشائية

- شهادة المتغيرات المكانية

- إيصال توريد الدمغة الهندسية لنقابة المهندسين

- صورة من شهادة الاستشارى المعتمدة من النقابة لأى تقارير أو رسومات

- تقديم وثيقة تأمين مرفق بها:

- نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعه المصرية

- تقرير استشارى عن أبحاث التربة

- تقرير هندسى لسلامة العقارات المجاورة

- نوته حسابية معتمدة.