ميناء دمياط يستقبل 6.8 ألف طن قمح خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 سفن، بينما غادرت 10 أخرى الميناء، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22732 طنا تشمل 913 طن ملح صب و400 طن كسب صويا و4310 أطنان رمل و898 طن فلسبار و7486 طن يوريا و8725 طن بضائع متنوعة.

وسجلت حركة الوارد من البضائع العامة 46329 طنا تشمل 3400 طن خردة و7000 طن كسب صويا و14150 طن حديد و2084 طن ابلاكاش و4000 طن فول صويا و6893 طن قمح و300 طن ذرة و7951 طن قمح مطحون و2315 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 551 طنا، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 386 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 331 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2731 حاوية مكافئة.

117 ألف طن قمح موجودة في صوامع الميناء

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 117623 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191749 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2550 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي والفيوم، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2832 شاحنة.