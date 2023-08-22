ميناء دمياط يستقبل 35 سفينة و15 ألف طن بضائع عامة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 14 سفينة، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15057 طنًا تشمل 1391 طن ملح صب و2200 طن كسب صويا و1058 طن رمل و1812 طن مخلفات بنجر و3390 طن مولاس و5206 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع

وأشار المركز المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة 46337 طنًا تشمل 11750 طن خردة و1999 طن خشب زان و3000 طن كسب صويا و190 طن حديد و5249 طن أبلاكاش و5000 طن فول صويا و 19149 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 851 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد نحو 280 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4253 حاوية مكافئة.

2 قطار بحمولة إجمالية 2243 طن قمح

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 121400 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164634 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2243 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من السادس من أكتوبر، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4907 شاحنات.