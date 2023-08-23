ميناء دمياط يكشف حجم الصادرات والواردات من البضائع العامة والحاويات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 7 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، وذلك بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي للميناء.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31574 طنا

وقد بلغت حركة الصادر داخل ميناء دمياط، من البضائع العامة 31574 طنا تشمل: 12888 طن ملح صب و2300 طن كسب صويا و2777 طن رمل و1426 طن ملح صوديوم معبأ و3200 طن علف بنجر و3650 طن مولاس و5333 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60429 طن تشمل: 12472 طن خردة و2099 طن خشب زان و7500 طن كسب صويا و5738 طن حديد و5692 طن أبلاكاش و9000 طن فول صويا و17928 طن قمح.

حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 60429 طنا

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 880 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 126 حاوية، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3783 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 120821 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 176139 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروج 5922 شاحنة.