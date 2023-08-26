رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار: الساحل الشمالي كله خير وبركة وسعادة

قال رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، إنه موجود حاليا في الساحل الشمالي مع أسرته وأحفاده، ولا يوجد هنا إلا كل الخير والبركة والسعادة، مطلقا عليه «ساحل السعادة».

العبار: الساحل الشمالي يختلف عن أي منطقة سياحية بمصر

وأضاف «العبار»، خلال تصريحات إعلامية، أن منطقة الساحل الشمالي في مصر تختلف كثيرا عن أي منطقة سياحية في دول أوروبا، ففي أوروبا تتم معاملة السائحين معاملة درجة رابعة، ولكن المصريين يعاملوننا معاملة جيدة وطيبة حيث تعد معاملة درجة فوق الأولى بسبب طيبة المصريين ونفسهم الطيبة والجو الجميل والأكل الجميل.

الساحل الشمالي أكثر المناطق زيارة

وتابع أن منطقة الساحل الشمالي من أكثر المناطق التي يزورها هو أوسرته ويمتلك فيها بيتا خاصا، مشيرا إلى أن وجود بعض السلوك غير المألوف، فهو موجود في كل مكان سواء في أوروبا أو مدن الشرق الأوسط والخليج مثل دبي والرياض ولندن وغيرها.