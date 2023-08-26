تنبيه للمعتمرين.. ماذا يعني إطلاق الإنذار الأحمر في مكة المكرمة؟

أصدرت إمارة مكة المكرمة بياناً اليوم السبت، أعلنت فيه رفع درجة التنبيه إلى «الإنذار الأحمر» في بعض المناطق، ومنها منطقة المسجد الحرام في مكة المكرمة، والتي تشهد توافد أعداد كبيرة من المعتمرين يومياً.

لماذا يتم إطلاق الإنذار الأحمر؟

يأتي إطلاق الإنذار الأحمر بسبب تساقط الأمطار الغزيرة وتساقط البرد وجريان السيول ورياح سطحية نشطة في منطقة مكة المكرمة ومحافظات أخرى، مثل «الطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان، والكامل»، وأكد مركز الأرصاد الجوية أن هذه الحالة ستستمر حتى الثلاثاء المقبل.

ودعت مديرية الدفاع المدني في مكة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني، في ظل توقع هطول أمطار رعدية، كما أشارت المديرية إلى ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية لضمان سلامة الجميع.

وفي مساء يوم الثلاثاء الماضي، تعرضت منطقة مكة المكرمة لعاصفة قوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، وقد تأثر سكان المنطقة بشكل كبير نتيجة لهذه الظروف الجوية السيئة، وتعرضت الممتلكات والمباني لأضرار جسيمة.

رياح ممطرة وعاصفة شديدة في مكة المكرمة

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر هبوب رياح ممطرة وعاصفة شديدة في مكة المكرمة، مما أثار حالة من الهلع بين المعتمرين في الحرم المكي.

واستجاب جهاز الدفاع المدني السعودي على الفور ورفع درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، وناشد المواطنين بالابتعاد عن تجمعات المياه والأودية والسدود للحفاظ على سلامتهم.