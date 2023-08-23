بعد أمطار الحرم المكي.. تعرف على تطورات حالة الطقس في السعودية (فيديو)

شهدت منطقة مكة المكرمة في السعودية، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة خلال الساعات القليلة الماضية وأعلنت السلطات السعودية رفع درجة التنبيه إلى «إنذار أحمر».

وقال المركز الوطني للأرصاد السعودية، إن تساقط الأمطار أستمر على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 11 مساءً، إذ شملت الجموم، العاصمة المقدسة، والكامل، والطائف وأضم، وميسان، والعرضيات، مضيفا أن الرياح الهابطة التي تأثرت بها مكة تجاوزت سرعتها 80 كيلومترا.

أمطار غزيرة في مكة المكرمة

وأشار المركز في تقريره اليوم الأربعاء، إلى تفاصيل حالة الطقس، إذ يستمر تساقط الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة، قد تتسبب في جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تسهم في انعدام الرؤية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، مع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتَي تبوك ونجران، بحسب صحيفة «سبق السعودية».

أمطار الحرم المكي

وفي السياق ذاته، دعت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، اليوم الأربعاء، المواطنين الي ضرورة البقاء في أماكن آمنة جراء هطول الأمطار الغزيرة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي علي تطبيق «إكس»: «أثناء هطول الأمطار يجب البقاء في مكان آمن؛ حفاظاً على السلامة».

وتصدر هاشتاج «أمطار مكة» تريند وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، وحظي بمشاركات عديدة معظمها كان متابعة لهطول الأمطار الغزيرة والرياح العاصفة التي اجتاحت مكة المكرمة مع الإشادة بجهود المرور والدفاع المدني.

تعليق الدراسة في مدارس مكة المكرمة

يذكر أن إدارة تعليم مكة المكرمة، أعلنت تعليق ذهاب الطلاب إلى المدارس وتحويل الدراسة عبر منصة مدرستي، اليوم الأربعاء، وذلك لما ورد عن المركز الوطني للأرصاد السعودية حول الحالة الجوية غير المستقرة؛ بالبلاد.