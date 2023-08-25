عاصفة قوية وأمطار تضرب مكة المكرمة اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، اليوم، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في مناطق الرياض وجازان والباحة والمدينة المنورة وعسير والشرقية، حيث حذرت من سقوط أمطار غزيرة وعاصفة قوية تضرب مكة المكرمة، حسبما ذكرت صحيفة «سبق» السعودية.

حالة الطقس في السعودية

وأضاف المركز أن عاصفة قوية تضرب منطقة مكة المكرمة، مع سقوط أمطار غزيرة مع تدنٍ في الرؤية، في منطقتي أضم وميسان، وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في حين تكون الأمطار متوسطة على منطقة العرضيات والطائف والكامل ورهاط ومدركة.

عاصفة مكة المكرمة

وأشارت الأرصاد إلى أنه على الرغم من أن هطول الأمطار والعاصفة القوية التي تتعرض لها مكة المكرمة، إلا أن المدينة المنورة ستشهد موجة حارة وارتفاعا شديدا في درجات الحرارة قد تصل الي 50 درجة مئوية، وذلك في العيص وخيبر، ومن المتوقع أن تستمر تلك الحالة حتى الساعة 4 من مساء اليوم الجمعة.

ويذكر أن عاصفة شديدة اجتاحت مكة المكرمة والحرم المكي خلال الأيام القليلة الماضية، ما دفع السلطات السعودية الي رفع حالة التأهب باللون الأحمر وتعليق الدراسة في جميع المدارس وتحويلها الي منصة مدرستي، وحذر الدفاع المدني، جميع المواطنين بضرورة توخي الحذر والبقاء داخل المنازل، تحديدا بعد ضربت صاعقة رعدية برج الساعة في مكة المكرمة.