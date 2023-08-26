نانسي صلاح عن تكريمها بمهرجان الدراما: شكرًا للشركة المتحدة على التنظيم

أعربت الفنانة نانسي صلاح، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادتها بتكريمها في مهرجان الدراما عن دورها في مسلسل «ستهم»، ونشرت نانسي صورًا من المهرجان.

فخورة وسعيدة جدًا بتكريمي عن دوري في مسلسل «ستهم»

وعلقت عليها نانسي صلاح قائلة: «فخورة وسعيدة جدًا بتكريمي عن دوري في مسلسل (ستهم) من مهرجان الدراما في دورته الثانية بالعلمين، ممتنة جدًا إني اتكرمت في مهرجان برئاسة الدكتور يحيى الفخراني، وشكر خاص للدكتور العظيم الغالي جدًا عليا سيادة النقيب أشرف زكي، على كل مجهوداتك للفن والفنانين».

نانسي صلاح: شكرًا للمتحدة

وأضافت نانسي قائلة: شكرًا للشركة المتحدة على التنظيم الرائع للمهرجان في بلدنا الجميلة وكل القائمين على المهرجان ولجنة المهرجان وكل زملائي وحبايبي اللي اتكرموا واترشحوا لجوائز، فخورة بكل لحظة، وأهم حاجة فخورة بـ60 عامًا من الدراما المصرية اللي أتشرف إني جزء منها.

مسلسل ستهم

مسلسل ستهم بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، وبيومي فؤاد، ونانسي صلاح، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أولى ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز.