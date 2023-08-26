«تجارية الإسماعيلية»: نستهدف تنشيط حركة التصدير وفتح أسواق جديدة

قال أكرم الشافعي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة بالإسماعيلية، إن الغرفة تعمل خلال الفترة المقبلة على تنشيط حركة التصدير لفتح أسواق جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف «الشافعي» في بيان، أن أهم الملفات التي تهتم بها الغرفة التجارية في الإسماعيلية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف اتخاذ قرارات عاجلة لتنشيط التصدير وإزالة المعوقات وإستطلاع آراء ومقترحات ممثلي القطاع الخاص والتجار والمصدرين للتعرف على مشاكلهم وأهم المعوقات.

وأوضح أنه سيتم تحديد روشتة إنقاذ للصادرات المصرية وإيجاد حلول غير تقليدية، بهدف دفع قاطرة التنمية الاقتصادية والعمل على زيادة دعم الصادرات لإعطاء قدرة تنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

الشافعي: انضمام مصر للبريكس سيخلق تحالفات تجارية

وعلق الشافعي على انضمام مصر مؤخرا لتحالف البريكس أن أهم جدوى اقتصادية لدخول مصر التحالف هو زيادة فرص التبادل التجاري بين الدول المشاركة، وخلق تحالفات اقتصادية كبيرة ربما تحدث تغيرات عالمية، يتبعها تحسين الأوضاع الإقتصادية.