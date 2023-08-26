خبير سياحي: مهرجان العلمين لم نشهد مثله في مصر سابقا (فيديو)

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن مهرجان العلمين هو مهرجان عالمي على أرض مصرية بتنظيم جيد ورائع لم يحدث بمصر من قبل، فالمهرجان المقام بالعلمين فاق نجاحه الـ98%، بالتنوع بكل أشكال المهرجان، وهو ليس مهرجانا فنيا فقط، بل مهرجان ثقافي ورياضي وسياحي، بجانب كونه المهرجان الأطول مدة بالوطن العربي.

المهرجانات شكل جديد من أشكال السياحة

وأضاف الخبير السياحي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن سياحة المهرجانات بمصر نمط وشكل جديد من أشكال السياحة تمت إضافتها على الأجندة السياحية، وقبل بدء المهرجان كانت هناك توقعات بأن يكون عدد زوار المهرجان مليون شخص، سواء للعرب أو السياحة الداخلية، ولكن تم تخطي هذا الرقم، بجانب إضافة بعض الدول التي تم إدراجها بالمهرجان مثل إيطاليا وفرنسا إسبانيا لحضور المهرجان وفعالياته، موضحا أن نسبة السياحة العربية زادت 30% في المهرجان والأجنبية 10%، سواء بحضور الفعاليات الشاطئية نهارا أو الفعاليات الفنية والثقافية ليلا.

مهرجان العلمين أبهر العالم

وتابع الخبير السياحي أن الشكل الذي ظهر به مهرجان العلمين أبهر العالم، والجميع كان يتمنى الحضور والمشاركة في فعاليات وحضورها، سواء داخل مصر أو خارجها من البلاد الأجنبية والعربية.