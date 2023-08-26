7 معلومات عن برج «أوستانيكو» في موسكو.. يشهد رفع علم مصر اليوم

أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة، إضاءة مبنى برج تلفزيون «أوستانكينو» في موسكو بألوان علمي روسيا ومصر، واللذان سيتمّ عرضهما أيضا على شاشات البرج، تكريما للذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي بدأت عام 1943 بين المملكة المصرية والاتحاد السوفيتي.

معلومات عن برج أوستانكينو

أبرز المعلومات عن برج أوستانكينو كما نشرها موقع سكاي سكرابر سنتر المتخصص في معلومات المباني الشاهقة، ونرصدها لكم كما يلي:

1- هو برج الإذاعة والتلفزيون في موسكو، ومملوك لفرع موسكو للمشاريع وحدوية التلفزيون الروسي وشبكة راديو الإذاعة.

2- له طراز معماري متميز وتصل عدد طوابقه لـ120 طابقًا.

2- يصل طوله لـ540.1 متر ويقع على مساحة 15 ألف متر مربع.

3- صممه نيكولاي نيكيتين وبدأ بناء البرجفي عام 1963 واكتمل في عام 1967.

5- أنشئ للاحتفال بالذكرى الخمسين للثورة البلشفية.

6- هو حاليا أطول مبنى في أوروبا.

7- يشغل المركز 11 عالميًا لقائمة أطول البنايات.

وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية فإنّ مبنى وزارة الخارجية في القاهرة أضيئ بشعار مصر 80 روسيا، وكذا إضاءة برج الإذاعة والتلفزيون الروسي «أوستانيكو Ostankino Tower» بالعاصمة موسكو، في مبادرة تستهدف التعريف والإعلان عن هذه المناسبة لدى المواطنين المصريين والروس.