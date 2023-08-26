6 معلومات عن تروشيف «سيدوي» المرشح لقائد مجموعة فاجنر

أثار مصرع رجل الأعمال الروسي يفجيني بريجوجين، قائد مجموعة فاجنر العسكرية، إثر تحطم طائرته الخاصة في مقاطعة تفير، شمال العاصمة موسكو، تساؤلات حول أبرز المرشحين لقيادة المجموعة العسكرية الخاصة.

وذكرت تقارير روسية أن الطائرة تحطمت أثناء رحلتها من موسكو إلى سان بطرسبرج، وأكدت وزارة الطوارئ الروسية أن جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 10 أشخاص، من ضمنهم 3 من أفراد الطاقم، لقوا مصرعهم في الحادث، لتُثار تساؤلات حول من سيتولى قيادة مجموعة فاجنر، بعد رحيل قائدها.

من هو المرشح لقيادة مجموعة فاجنر؟

وتشير التقارير إلى أن أندريه تروشيف، الذي يتمتع بعلاقة قوية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو ضابط سابق في وزارة الشؤون الداخلية الروسية، قد يكون المرشح الأقوى لخلافة يفجيني بريجوجين في قيادة مجموعة فاجنر، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» السعودية في تقرير لها قبل قليل.

أهم المعلومات عن أندرية تروشيف

1- يُعرف تروشيف، باسم «سيدوي» أو «ذو الشعر الرمادي»، وكان من بين المحاربين القدامى الذين شاركوا في العديد من الحروب.

2- تروشيف هو قائد مرموق في مجموعة فاجنر وله مشاركات عديدة في الحروب التي خاضتها روسيا.

3- ولد تروشيف فى مدينة سان بطرسبرج، وهي أيضاً مسقط رأس الرئيس بوتين، وتم التقاط العديد من الصور له وهو يرافق الرئيس بوتين.

4- تروشيف وُلد في الخامس من أبريل عام 1953 في سان بطرسبرج، روسيا، وفقاً للمصادر الروسية.

5- في وثيقة صادرة عام 2021، وُصِفَ تروشيف بأنه المدير التنفيذي لمجموعة فاجنر وأحد أعضاء المؤسسين للمجموعة، وفقًا لتصريحات الاتحاد الأوروبي.

6- حصل سيدوي على وسام النجمة الحمراء من الاتحاد السوفيتي للخدمة الاستثنائية، وشغل منصب قائد في وحدة القوات الخاصة للرد السريع التابعة لوزارة الداخلية الروسية.