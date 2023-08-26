الرئيس الأمريكي: نحاول تحديد كيفية سقوط طائرة قائد فاجنر

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن اهتمام المسؤولين في الدولة، بمعرفة سبب سقوط الطائرة بريجوجين، مشيرا إلى استمرار محاولات مسؤولين أمريكيين، تحديد كيفية سقوط طائرة بريجوجين، قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، ومقتل جميع ركابها.

وكانت روسيا وجهت توبيخا إلى الرئيس الأمريكي، بعدما عبر عن عدم دهشته من مقتل بريجوجين في حادث تحطم طائرة، وحذرت واشنطن من الإدلاء بمثل هذه التصريحات التي تثير استفزاز المشاعر.

سبب سقوط طائرة بريجوجين

وعن سبب سقوط طائرة بريجوجين، قال الرئيس الأمريكي: «لا يمكنني التحدث بحرية عن هذا الأمر بالتحديد.. نحاول تحديد الأسباب بدقة، لكن ليس لدي ما أقوله»، وفق «سكاي نيوز».

تعازي الرئيس الروسي

وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه لعائلة بريجوجين، بعد فترة من الصمت الطويلة في أعقاب تحطم طائرة قائد فاجنر بعد شهرين من قيادته تمردا ضد قادة الجيش الروسي.