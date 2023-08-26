تكريم 67 من حفظة القرآن الكريم والمتفوقين وخريجي الجامعات في الدقهلية

نظمت جمعية الرعاية الاجتماعية بنجير مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، حفلا تكريميا، اليوم السبت 26 أغسطس، وجرى تكريم 67 من حفظة القرآن والمتفوقين وخريجي الجامعات وحملة الماجستير والدكتوراة بالقرية.

تكريم 67 من حفظة القرآن الكريم والمتفوقين بالدقهلية

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أن التكريم جاء في إطار جهود المجتمع المدني للارتقاء بالمنظومه التعليميه ومساندة المؤسسات الحكومية تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ومحافظة الدقهلية.

وتضمنت الاحتفالية مقدمة متميزة من الدكتور محمم غنيم، وقراءة بعض آيات القرآن الكريم بصوت الدكتور عبد الرحمن راشد، وجرى عمل التكريم ومنح كل مُكرم مبلغ 2000، ليكون المبلغ الكلي 140 ألف جنيه.

وشكر القائمون على تنظيم الاحتفال الطلاب وحفظة القرآن الكريم، متمنين لهم التفوق المستمر في مختلف المجالات.